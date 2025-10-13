Osmancık'ta Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı

Çorum'un Osmancık ilçesinde öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı düzenlendi.

Osmancık Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünce Atatürk Ortaokulu düzenlenen etkinlikte öğrencilere afetlere hazırlık, olası afet durumu sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Öğrenciler, yangın söndürme cihazlarının kullanımıyla ilgili uygulamalı tatbikata katılarak temel güvenlik bilgilerini deneyimleme fırsatı buldu.