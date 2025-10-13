Osmancık'ta Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı

Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Atatürk Ortaokulu’nda öğrencilere yönelik afet farkındalığı eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrencilere, olası afet durumları hakkında bilgi verilirken, yangın söndürme cihazlarının kullanımı da deneyimlettirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı düzenlendi.

Osmancık Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünce Atatürk Ortaokulu düzenlenen etkinlikte öğrencilere afetlere hazırlık, olası afet durumu sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Öğrenciler, yangın söndürme cihazlarının kullanımıyla ilgili uygulamalı tatbikata katılarak temel güvenlik bilgilerini deneyimleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
