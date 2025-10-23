Osmancık'ta İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Satılmış Başar'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmancık Belediyesi ile Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında binada hasar meydana geldi.