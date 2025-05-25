Osmancık'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Osmancık'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç devrildi. Kazada 1'i yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 1'i yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı. Çevredekiler, kazada yaralanan Fatma Genç'i üzerine battaniye tutarak güneşten korudu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kanlise köyü D-100 kara yolunda meydana geldi. Yusuf Özdemir'in kontrolünü yitirdiği 27 E 0986 plakalı hafif ticari araç, devrildi. Kazada, Özdemir ile araçtaki Fatma Genç, Hüseyin Genç ve Mayrunjan Norvetova yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Fatma Genç'i çevredekiler üzerine battaniye tutarak, güneşten korumaya çalıştı. Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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