Osmancık'ta Cumhuriyet Bayramı Bayrak Yürüyüşü
Çorum'un Osmancık ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla vatandaşlar yürüdü. Tören, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Bayrak Yürüyüşü düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar, 102 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.
Tarihi Koyunbaba Köprüsü'nden başlayarak Hükümet Konağı'na kadar devam eden yürüyüşe, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Yürüyüş sonunda Hükümet Konağı önünde tören gerçekleştirildi.
Burada, Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Yüzbaşı Abdullah Tahtacı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel