Osmanbey Metro İstasyonu Yarın İşletmeye Kapalı Olacak
İstanbul Valiliği kararıyla Osmanbey metro istasyonu yarın 14.30-17.30 saatleri arasında işletmeye kapalı olacak. Araçlar bu istasyonda durmayacak ve seferlerine devam edecek.
Osmanbey metro istasyonunun yarın 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.