Osman Wöber son yolculuğuna uğurlandı

OYUNCU Osman Wöber, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne ile Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Osman Wöber 62 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Wöber için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Törene eşi Müge Wöber, kızı Irmak Wöber, sevenleri ve sanat camiasından isimler katıldı.

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"VİCDANLIYDI"

"EŞİ VE KIZI BİZE EMANET"

Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreninde konuşan oyuncu Hatice Aslan, "İnanılmaz bir insandı. Çok üzülüyorum Osman gibi bir inanın kıymeti bilinmedi. Osman'ın Ankara'ya gidişi sebebi buradan şartların zorlaşmasındandır. Bu konuda çok duyarsızız. Zaten gittiği yer aydınlık. Gerçekten erdemli davranışların hepsi vardı. Çok iyi bir insandı. Hiç merak etmesin eşi ve kızı bize emanet. Güle güle git Osman" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel