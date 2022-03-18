Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Roma'da eğitim programına katıldı - Haberler

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Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Roma'da eğitim programına katıldı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Roma'da eğitim programına katıldı

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi AB Erasmus projesi kapsamında İtalya-Roma hareketliliğinde eğitim programına katıldı.

KAYSERİ (AA) - Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi AB Erasmus projesi kapsamında İtalya- Roma hareketliliğinde eğitim programına katıldı.

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca yürütülen ve Erasmus+ Programı Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar (KA201) kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan hibe ile desteklenen Child Safety Matters (eNOugh) isimli proje, İtalya'nın Roma şehrinde gerçekleştiren etkinliklerle devam etti.

Romanya koordinatörlüğünde yürütülen projenin ortakları arasında Türkiye'den Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'sin yanı sıra, İtalya, Polonya, Kuzey Makedonya ve Portekiz'den gelen katılımcıların her biri ülkelerindeki çocuk istismarına yönelik yasal çerçeve, örnek uygulamalar ve vaka analizlerini sundu.

Uzman psikologlar tarafından verilen seminer ve konferanslarda suç önlemede uygulamalı psikoloji, AB ülkelerinde okullar, suçun önlenmesinde okul eğitim sisteminin rolü gibi konular ele alındı.

Program, anket uygulaması ve sertifika töreni ile sona erdi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Avrupa Birliği, Kayseri, İtalya, Roma, Güncel, Haberler

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