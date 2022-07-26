OSMAN SEZGİN, MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCILIĞINA ATANDI - Haberler

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OSMAN SEZGİN, MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCILIĞINA ATANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OSMAN SEZGİN, MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCILIĞINA ATANDI

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcılığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcılığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine Osman Sezgin atandı. Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

milli eğitim bakanlığı Osman Sezgin Güncel Haberler

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