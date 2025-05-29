Osman Gazi Yüzer Doğal Gaz Platformu İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Osman Gazi Yüzer Doğal Gaz Platformu İstanbul Boğazı'ndan Geçti
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Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, İstanbul Boğazı'ndan güvenli bir geçiş yaptı. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde gerçekleşen bu olay, önemli bir deniz trafiği koordinasyonu ile gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Osman Gazi"nin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptanlar, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, 7 römorkör ve hızlı tahlisiye botunun refakatinde geçişini emniyetle tamamladığı belirtildi.

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayan "Osman Gazi"nin 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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