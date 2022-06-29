Osman Dinç'in "Gözlemevi" sergisi, Baksı Müzesi'nde açıldı - Haberler

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Osman Dinç'in "Gözlemevi" sergisi, Baksı Müzesi'nde açıldı

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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Osman Dinç'in 'Gözlemevi' sergisi, Baksı Müzesi'nde açıldı

Sanatçı Osman Dinç'in heykel sergisi "Gözlemevi", Baksı Müzesi'nde aralık ayına kadar gezilebilecek.

Sanatçı Osman Dinç'in heykel sergisi "Gözlemevi", Baksı Müzesi'nde aralık ayına kadar gezilebilecek.

Sergiye ilişkin yapılan açıklamaya göre, temelleri dört yıl önceki Contemporary İstanbul Fuarı'nda atılan sergide, Osman Dinç'in demir, pirinç, bronz ve camdan ürettiği heykeller yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baksı Müzesi Kurucusu Hüsamettin Koçan, Osman Dinç'in önemli bir sanatçı ve düşünür olduğunu, yalın formlarla derin anlamların peşinden gittiğini ifade etti.

Dinç'i "sessizliğin filozofu" olarak tanımlayabileceğini kaydeden Koçan, "Osman'ın sanatı, insanı çok katmanlı çağrışımlarla yüz yüze getiriyor. Baksı Müzesi'nde açtığı Gözlemevi Sergisi bu çok anlamlı sessizliğin önemli bir gösterimidir. Bu binada daha önce benim 'Ayağımdaki Diken', Alev Ebuzziya'nın 'Toprak', Nuri Bilge Ceylan'ın 'Nuri Bilge Ceylan Baksı'da', Şakir Gökçebağ'ın 'Aşina' sergilerini yaptık. Şimdi de Osman Dinç'in 'Gözlemevi' sergisi burayı onurlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koçan, dünya kültür haritasında söz sahibi olan sanatçıların Baksı Müzesi'nde köklü bir geleneğin temellerini attıklarını dikkati çekerek, bu serginin de izleyicide yeni anlam arayışlarına neden olan bir sergi olduğunu ifade etti.

Sanatçı Osman Dinç ise serginin adı olan "Gözlemevi" kelimesinin geniş bir anlama sahip olduğunu aktararak, "Etrafımızda, bizi kuşatan tüm çevreye bakmış oluyoruz. Aslında, öteden beri de söylediğim gibi, insan evrende belli bir yerde olsa da bütün evren onun devamı şeklindedir. Yani, evrende her şey, birbirine tamamen bağlı şekilde gelişiyor." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Baksı Müzesi Osman Dinç İstanbul Güncel Haberler

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