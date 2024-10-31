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Osman Çağla, 24 Yılın Ardından Duygusal Bir Veda ile Emekli Oldu

Osman Çağla, 24 Yılın Ardından Duygusal Bir Veda ile Emekli Oldu
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Bursa'daki Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 24 yıldır yardımcı personel olarak görev yapan Osman Çağla, öğrencileri ve okul idarecileri tarafından düzenlenen sürpriz bir veda programıyla alkışlarla emekli edildi.

Bursa'da bir lisede 24 yıldır yardımcı personel olarak çalışan Osman Çağla alkışlarla emekliliğe uğurlandı.

Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2000 yılından beri yardımcı personel olarak çalışan Osman Çağla için öğrenciler ve okul idarecileri, sürpriz bir veda programı düzenledi.

Öğrenciler, son ders zilinin ardından Çağla'yı koridor ve okul bahçesinde alkışlar eşliğinde uğurladı.

Karşılaştığı manzara karşısında duygulanan Çağla, öğrenciler ve okul idarecileriyle vedalaştı. Uzun süre alkışlanan Çağla, düzenlenen uğurlama için öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Cengiz Korucu, AA muhabirine, okulun her köşesinde emeği olan Osman Çağla'yı öğrencilerin de çok sevdiğini ifade etti.

Bu sebepten öğrencilerin böyle bir veda programı düzenlediğini söyleyen Korucu, "Kendisi okuldan mutlu bir şekilde ayrıldığını, okulu çok sevdiğini, bu davranıştan dolayı da çok duygulandığını ifade etti. Osman bey okulun her köşesinde görevli olduğu için çocuklar da çalışırken onu sürekli görüyordu. Bazı işlerde öğrenciler de ona yardım ediyordu. Çocuklarla arasındaki güzel iletişimden dolayı aralarında bir bağ kuruldu." dedi.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel

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