Osman Aşkın Bak: 'Sporun Gücüyle Gençlerimizi Kötü Alışkanlıklardan Koruyalım'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek "Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için hep beraber çalışalım. Bugün Şırnak'ta yapılan tenis kortları sayesinde bölgede raket sesleri yerine raket sesleri var. Artık terör istemiyoruz, spor istiyoruz. Bölgenin kalkınmasını istiyoruz." dedi.

Kadın futbolunun teşvik edilmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2024-25 sezonuna damga vuran performans sahiplerinin ödüllendirildiği "II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni" Ankara'da yapıldı.

Kadın Futbolcular Derneği tarafından organize edilen ve gazeteci Hande Fırat'ın sunduğu ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, valiler ve belediye başkanları katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunun son dönem büyük atılım içerisinde olduğunu vurgulayark "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir sporcu olması bizim için önemli. Gençlere çok değer veriyor. Yurdumuzun dört bir yanında yaptığımız spor tesisleriyle spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla mahalle ve köylere varıncaya kadar ülkemizi gençlik ve spor tesisleriyle donattık. Modern stadyumları, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm tesisleriyle müthiş bir yatırım var. Özellikle kadın sporcularımıza yönelik çok ciddi yatırımlarımız var." diye konuştu.

Türk sporunda kadınların son dönemdeki başarılarına dikkati çeken Bak, şöyle devam etti:

"Filenin Sultanları 2023 yılında Avrupa Şampiyonu oldu, bugün de Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Kanada'yı yenerek son 16'ya kaldılar. Voleybolcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bakanlık olarak bizler de her zaman sporcularımızın her zaman yanında olacağız. Spor insanları iyileştiren birleştiren, sosyalleşmeyi sağlayan güçlü bir olgu. Sporun etkin gücünü kullanmak çok önemli. Spor aynı zamanda gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan koruyor. İstiyoruz ki sporun birleştirici ve iyileştirici gücü hepimizi kuşatsın. Mart ayında Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile Hakkari'yi ziyaret ettik. TFF Kadınlar 1'inci Lig Şampiyonu olarak Süper Lig'e çıkmayı başaran Yüksekova Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldik. Kendilerini tekrar tebrik ediyorum."

"Bakanlık olarak gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz." diyen Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onları spor tesislerimize bekliyoruz. Sportif Yetenek Taraması Projemizle ilkokul üçüncü sınıftaki 5 buçuk milyon çocuğumuzu yetenek taramasından geçirdik. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için hep beraber çalışalım. Bugün Şırnak'ta yapılan tenis kortları sayesinde bölgede roket sesleri yerine raket sesleri var. Artık terör istemiyoruz, spor istiyoruz. Bölgenin kalkınmasını istiyoruz. Bunun için spor yatırımlarına devam edeceğiz. Güçlü Türkiye için hep beraber barışacağız, çalışacağız."

Gecede Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET yılın takımı seçilirken Yılın Kristal Emek ve Onur Ödülü ise Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Neca Güngör Kırağası'na verildi.

Törende ödül alan isimler ve takımlar şöyle:

Yılın Takımı: Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET

Yılın Forveti ve Gol Kraliçesi: Armisa Kuc (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

Yılın Defans Oyuncusu: Dilan Bora (Trabzonspor)

Yılın Orta Saha Oyuncusu: Meryem Cennet Çal (Beşiktaş)

Yılın Kalecisi: Selda Akgöz (ABB FOMGET)

Yılın Teknik Direktörü: Cumali Enginar (ABB FOMGET)

Yılın Umut Vadeden Genç Futbolcusu: Sıla Besra Tetik (Beylerbeyi)

Yılın Kristal Emek ve Onur Ödülü: Neca Güngör Kırağası (Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü)

Yılın Alt Yapı Takımı: Somaspor Zafer Kulübü

Yılın Kadın Hakemi: Gamze Durmuş Pakkan

Yılın Kadın Futbol Yöneticisi: Erdem Öztürk

Yılın Kadın Futbolcusu: Ebru Topçu (Galatasaray)