Oslo'da Müslüman Kadın Cinayeti: 18 Yaşındaki Alman Genç Terörden Yargılanacak

Norveç'te 34 yaşındaki Müslüman kadın Tamima Nibras Juhar, bir yurtta çalıştığı sırada 18 yaşındaki Alman vatandaş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli, cinayet ve terör suçlarından yargılanacak.

Norveç'in başkenti Oslo'da Etiyopya asıllı Müslüman Tamima Nibras Juhar'ı öldüren 18 yaşındaki Alman vatandaşı, cinayet suçunun yanı sıra terörden de yargılanacak.

Norveç'te yayın yapan NRK televizyonu, Oslo'nun Kampen bölgesindeki çocuk esirgeme kurumuna bağlı bir yurtta çalışan 34 yaşındaki Juhar'ın dün gece nöbeti sırasında yurtta kalan 18 yaşında bir Alman vatandaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü aktardı.

NRK'ye konuşan Polis Savcısı Philip Green, Juhar'ı öldüren şüphelinin cinayet ve terörden yargılanacağını belirterek, "Kadın, saldırganın yaşadığı bir yurtta çalışıyordu, Müslüman'dı." dedi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store da konuyla ilgili açıklamasında, Juhar'ın öldürülmesinin Norveç'i derinden sarstığını bildirerek, terör suçunun da dahil edilmesinin yaşananları daha da ciddi bir boyuta getirdiğini kaydetti.

NRK, bıçak darbeleriyle öldürülen Juhar'ın 1991'de Etiyopya'da doğduğunu, 2008'de de Norveç'e geldiği bilgisini paylaştı.

Bu arada, Norveç'te daha önce de Müslümanlara yönelik saldırılar düzenlenmiş, aşırı sağcı bazı gruplar Kur'an-ı Kerim üzerinden provokasyon yapmaya çalışmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
