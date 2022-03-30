OSD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Cengiz Eroldu seçildi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı 2018 yılından bu yana yürüten Haydar Yenigün, görevini TOFAŞ Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu'ya devretti.

OSD açıklamasına göre, Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 büyük üyesiyle sektörün en köklü kuruluşu olan OSD, 47'nci Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, kamu temsilcileri ile sektörün paydaş sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının da katıldığı genel kurulda, otomotivdeki dönüşümün Türkiye'ye yansımaları, bu yansımalar sonucu meydana gelen riskler ve fırsatlar ile sanayinin gelecek vizyonuna ilişkin mesajlar paylaşıldı.

2022 olağan genel kurul toplantısında Haydar Yenigün, OSD Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Cengiz Eroldu'ya devretti. OSD'nin yeni döneminde Başkan Vekili Süer Sülün, Başkan Yardımcıları Münür Yavuz, Erdoğan Şahin ve Aykut Özüner oldu.

"Türkiye otomotiv sanayiini başarılarla dolu bir yolculuk bekliyor"

Açıklamada genel kuruldaki konuşmasına yer verilen Haydar Yenigün, "Derneğimiz, 48 yıldır otomotiv sanayisinin gelişimi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Göreve geldiğim tarihten bu yana son derece kıymetli çalışmalara imza attık. Sektörümüzün diğer değerli sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket ederek birçok konuda, devletimizin de ciddi destekleriyle önemli sonuçlar aldık." ifadelerini kullandı.

2019 sonunun tüm dünya için yeni bir dönemin başlamasına sebep olduğunu aktaran Yenigün, "Hayatımıza giren Kovid-19 pandemisi sosyal hayattan iş yaşamına, eğitimden sağlık konusuna kadar pek çok alanı etkisi altına aldı. Otomotiv sektöründe de ezberler bozuldu. Devamında yaşanan tedarik sorunları, maliyet artışları, küresel ekonomik gelişmeler, iklim politikaları gibi tüm konuları yakından takip ettik. OSD olarak tüm bu kritik konularda alınması gereken önlemleri, izlenmesi gereken politikaları her zaman, her platformda dile getirdik. Dünya genelinde yaşanılan tüm sorunlara karşın sanayimizin geldiği noktayı son derece kıymetli buluyorum. Türkiye otomotiv sektörünü başarılarla dolu bir yolculuk bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yenigün, OSD'nin sektörün yaşadığı köklü değişimi yakından takip ederek bu gelişmeler üzerinden bir yol haritası oluşturmak için çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğim 2018 yılından bu yana sanayimizin küresel rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla ihtiyaç ve beklentilerimizi ifade edip çözüm önerileri geliştirmek, ekosistemimizin topyekun gelişmesi için çalışmak, küresel otomotivin içinden geçtiği dönüşümün önemli bir parçası olmak en önemli hedeflerimiz oldu. Sadece kısa vadeli konular odağında değil, sanayimizi gelecekte daha da kuvvetli bir küresel oyuncu haline getirmek adına uzun vadeli planlara da odaklandık. Bu amaçla 2021 yılında OSD olarak vizyonumuzu yeniledik ve yol haritamızı belirledik. Bu bir bayrak yarışı. Derneğimizin Cengiz Eroldu başkanlığında, yenilenen vizyonumuz doğrultusunda güzel çalışmalara imza atacağına inanıyorum."

"Zorluklara rağmen sanayimizin gelişimini sürdüreceğiz"

Cengiz Eroldu ise otomotiv sektörünün, küresel platformda kendini kanıtlamış nitelikli oyunculardan oluştuğunu aktararak, "16 yıldır ülkemizin ihracat lideri, ekonomiye doğrudan ve dolaylı olarak ciddi katkılarda bulunuyor. OSD, sektörün rekabetçiliğini korumak ve geliştirmek için öncülük görevini yaklaşık yarım asırdır başarı ile sürdürüyor. Bu değerli derneğe başkanlık yapmak hem bir ayrıcalık hem de önemli bir sorumluluk. Kıymetli üyelerimizin bana verdiği görevin ağırlığının farkındayım ve bana olan güvenleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni teknolojiler, yeni enerji ve jeopolitik dengeler, pandemi sonrası bozulan tedarik zinciri, yetenekli insan dar boğazı ve iklim değişikliği çağında, sanayinin önündeki meydan okumaların arttığını ve çeşitlendiğini bildiren Eroldu, "AB ile bütünleşik olarak gelişmiş olan Türk otomotiv sanayisi de önemli meydan okumalarla karşı karşıya. Değişen teknoloji nedeniyle yerlilik oranlarında azalma riski yaşıyoruz. Enerji fiyatları artarken, yeni ürünler, orta ve düşük gelirli insanlar için aşırı pahalı hale geliyor. Korumacı ekonomik politikalar kuvvetleniyor. Bu zorluklara rağmen sanayimizin gelişimini, büyümesini sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Öte yandan, genel kurulda, 1990'lı yıllardan bu yana düzenlenen ve geleneksel hale gelen OSD Başarı Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. 2021 yılı performansları sonucunda sahipleri belirlenen OSD Başarı Ödülleri'nde, OSD üyeleri arasında tutar bazında en yüksek ihracatı gerçekleştiren 3 üye ve yıllık bazda ihracatını tutar bazında yüzdesel olarak en fazla artıran bir üye İhracat Başarı Ödülü almaya hak kazandı.

2021 yılında en fazla patent tescili yapan 3 OSD üyesi "Teknoloji Başarı Ödülü" almaya hak kazanırken, ilk kez 2019 yılında takdim edilmeye başlanan, bağımsız bir jürinin değerlendirmesi sonucunda belirlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi alanında ise bir OSD üyesi ödüle layık bulundu.

OSD üyelerinin kalite anlayışı, teslimat güvenirliği, teknoloji geliştirmedeki yetkinliği ve rekabetçilik kriterleri çerçevesindeki değerlendirmeleri ile belirlenen "Başarı Ödülleri", "Teknoloji ve Yenileşme" ile "Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü" kategorilerinde ödül alan tedarik sanayi firmaları da belirledi.

İhracat Başarı Ödülü almaya kak kazanan firmalar şöyle:

"2021 yılında değer olarak en fazla ihracat yapan 3 OSD üyesi: 1. Ford Otomotiv Sanayii AŞ (5,9 milyar dolar ihracat), 2. Toyota Otomotiv San. Türkiye AŞ (3,9 milyar dolar ihracat), 3. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ (2,8 milyar dolar İhracat).

2021 yılında ihracatını değer bazında en fazla artıran OSD üyesi: Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ (yüzde 148 artış).

Teknoloji Başarı Ödülü almaya hak kazanan firmalar: 1. Ford Otomotiv San. AŞ (147 patent tescili), 2. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ (56 patent tescili), 3. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ (47 patent tescili).

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü almaya hak kazanan firma: Mercedes-Benz Türk-"EML'miz Geleceğin Yıldızı" Projesi.

Tedarik Sanayi Ödülü almaya hak kazanan firmalar: Olgun Çelik San. ve Tic. AŞ, Coşkunöz Metal Form San. ve Tic. AŞ Turna Ahşap İnş. San. Tic. Ltd.

Teknoloji ve İyileşme Ödülü: Adastec Teknoloji AŞ "L4 Otonom Otobüs Yazılım Geliştirme" çalışmaları ile.

Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü almaya hak kazanan firmalar: CMS Jant ve Makina San. AŞ 'Erişilebilir ve Temiz Enerji" ve "Nitelikli Eğitim" kapsamındaki projeleri, Seçil Kauçuk San. ve Tic. AŞ "Erişilebilir ve Temiz Enerji" kapsamındaki projesi ile."