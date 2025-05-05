Oscar Piastri, Formula 1 Miami Grand Prix'sini Kazandı

Oscar Piastri, Formula 1 Miami Grand Prix'sini Kazandı
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McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, Miami Uluslararası Otodromu'ndaki Formula 1 Miami Grand Prix'sini kazandı ve podyumda kupa ile kutlama yaptı.

MIAMI, 5 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Miami kentindeki Miami Uluslararası Otodromu'nda düzenlenen Formula 1 Miami Grand Prix'sini kazandıktan sonra podyumda kupayla kutlama yapan McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri (ortada), 4 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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