Oscar Oyunu, Adana Şehir Tiyatroları Festivali'nde Sahne Alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının sevilen eserlerinden "Oscar" oyunu, "10. Adana Şehir Tiyatroları Festivali"nin açılışında izleyiciyle buluşacak.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Claude Magnier'in yazdığı, Asude Zeybekoğlu'nun çevirdiği komedi oyununu Ersin Umulu yönetiyor.

Eser, 13-14 Ekim'de 20.00'de Adana Şehir Tiyatroları Sahnesi'nde ücretsiz izlenebilecek.

Oyunda Abdullah Topal, Aslı Aybars, Aslı Şahin, Cem Karakaya, Ceylan Çete, Çağrı Büyüksayar, Hakan Gümüş, Hüseyin Emre Şen, İrem Erkaya, Neslihan Ayşe Öztürk ve Oğuzhan Oğuz rol alıyor.

Mersin, Giresun, Ordu, Erzurum ve Denizli'nin de aralarında olduğu 19 şehir tiyatrosunun oyunlarına ev sahipliği yapacak festival, 5 Kasım'a kadar devam edecek.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

"Christian Jacqueline'e aşıktır, Colette ise Oscar'a. Christian uzun süredir sevdiği kızı Mösyö Bernard'dan isteme niyetindedir. Colette ise sevgilisi ile evlenme planları yapmaktadır. Ancak ne Christian doğru kızı ister ne de Colette doğru adamla evlenmek üzeredir. Birkaç dakikada sarpa saran olaylar hiç de kolay çözülecek gibi gözükmemektedir."