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Oscar Ödüllü Filistinli Yönetmen Hamdan Ballal Gözaltında

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Filistinli yönetmen Hamdan Ballal, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerle yaşanan çatışmanın ardından gözaltına alındı. Ballal ve yanında bulunan 2 Filistinli, yaralı halde İsrail güçleri tarafından alındı. Olayda 4 Filistinli de yaralandı.

- İsrail güçleri Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Hamdan Ballal'ı gözaltına aldı

BATI ŞERİA - Oscar ödülü kazanan Filistin ve İsrailli aktivistlerin birlikte çektiği "No Other Land" (Başka Toprak Yok) belgeselinin yönetmenlerinden Hamdan Ballal, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğramasının ardından gözaltına alındı.

İsrailli yerleşimler, İsrail'in işgali atlındaki Batı Şeria'nın Masafer Yatta bölgesinde Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne saldırdı. Köyde yaşayanlara taş ve yabancı madde atan İsrailliler ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Saldırıyı görüntülemek üzere köye giden 5 ABD'li Yahudi aktivist de İsraillilerin saldırısına uğradı. Aktivistleri taşıyan araçların camlarını kıran İsrailli yerleşimler, bazı aktivistlerin de yaralanmasına neden oldu. Aktivistler arasında bulunan Hamdan Ballal da saldırıya uğradı. Yaralanan Ballal ve yanında bulunan 2 Filistinli de İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Çıkan çatışmada 4 Filistinli yaralandı.

Olayı, belgeselin diğer yönetmeni Yuval Abraham sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Abraham, "Bir grup yerleşimci, No Other Şand belgeselinin diğer yönetmeni Hamdan Ballal'a saldırdı. Ballal, başından ve karnından yaralandı, kanaması da var. askerler, Ballal'ın çağırdığı ambulansı bastılar ve Ballal'ı götürdüler. O zamandan beri Ballal'dan haber yok" ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri ise olayın ardından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Susya köyü yakınlarında İsraillilere taş atması ve İsraillilerin araçlarını saldırması sonucu çatışmaların patlak verdiğini iddia etti.

Filistin ve İsrailli aktivistlerin birlikte çektiği ve Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından uygulanan zorunlu göç politikaları ve yıkıma karşı verilen mücadeleye odaklanan "No Other Land" belgeseli, "En İyi Belgesel" kategorisinde Oscar almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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