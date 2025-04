Oscar'lı Belgesel Yönetmeni Basel Adra: 'Kendi Gerçeğimize Döndük'

NEW Oscar ödüllü "No Other Land" (Başka Toprak Yok) belgeselinin yardımcı yönetmeni Basel Adra, "Oscar'ı kazandıktan sonra kendi gerçeğimize döndük, büyük bir başarının ardından giderek daha da kötüleşen kendi gerçeğimize." dedi.

Adra, BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesi (CEIRPP) tarafından düzenlenen toplantıda konuştu.

97. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" ödülünü kazanan ve İsrail ordusunun Mesafir Yatta'da uyguladığı yıkımı belgeleyen Adra, toplumunun maruz kaldığı yıkımı belgelemeye başlamasının ana nedeninin, duruma dair yeterince ilgi olmaması olduğunu söyledi.

"Dünya yaşadıklarımızı görmeli"

Adra, kimsenin durumla ilgili konuşmadığını ve yıkımın "rutin" hale gelmeye başladığını belirterek, "Bu, bizim için bir rutin değil. Evlerini kaybeden ve acı çeken aileler için bir rutin değil." ifadesini kullandı.

İnsanların durum hakkında daha fazla bilgi edinmesi, duyarlılık kazanması ve siyasi etki oluşması için yıkımı kayda almaya başladığını kaydeden Adra, "Dünyanın, bizim bu topraklarda korkunç işgal altında her gün yaşadıklarımızı görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Adra, belgeselin, beklediklerinden de büyük başarı elde ettiğini ve Oscar ödülü aldığını anımsatarak, "Oscar'ı kazandıktan sonra kendi gerçeğimize döndük, büyük bir başarının ardından giderek daha da kötüleşen kendi gerçeğimize." dedi.

Ödül aldıktan sonra belgeselin yönetmenlerinden Hamdan Ballal'ın gözaltına alındığını hatırlatan Adra, iki İsrail askerinin Ballal'ın kapısına dayandığını ve döverek alıkoyduktan sonra ailesine bilgi vermeden askeri üsse götürdüğünü anlattı.

"Bu bir devlet politikası"

Adra, suçların sadece "aşırı sağcı terörist yerleşimciler" tarafından gerçekleştirilmediğinin altını çizerek, "Bu bir devlet politikası ve temel amacı bizden topraklarımızı alıp buralara yasa dışı yerleşim yeri ve askeri yerleşkeler kurmak." şeklinde konuştu.

İsrail askeri ve polisinin de buna dahil olduğuna dikkati çeken Adra, hukukun Filistin halkına karşı silah olarak kullanıldığını, Filistinlilerin kendi bölgelerinde yapı inşa edemediğini ifade etti.

Adra, belgeselin de sahadaki gelişmelerin "sistematik" şekilde Filistin toplumunun "yıkım, yerleşimciler, askerler, saldırılar ve şiddetle" nasıl sıkıştırıldığını gösterdiğini söyledi.

Zor olsa da suçlara karşı mücadelenin sürdüğünü aktaran Adra, kendi topraklarında özgür ve onurlu şekilde yaşayabilene kadar devam edeceklerini kaydetti.

Adra, mevcut durumun değişmesi, suçluların cezalandırılması, işgalin sonlandırılması, uluslararası hukukun uygulanması ve çözüm bulunması için çok daha fazlasının yapılması gerektiğini vurguladı.

"No Other Land" belgeseli, İsrail ordusunun Mesafir Yatta'da uyguladığı yıkımı izleyiciyle buluşturuyor.

Filistin topraklarında İsrailli yasa dışı yerleşimciler ve İsrail ordusu tarafından uygulanan şiddet ve yıkımı gözler önüne seren belgesel filmde, Filistinlilerin evlerinden görüntüler, kişisel arşivler, haber videoları ve İsrailliler ile Filistinliler arasındaki diyaloglar yer alıyor.