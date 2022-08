OSBÜK 20'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Türkiye'deki 374 organize sanayi bölgesinin çatı kuruluşu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) 20'nci Olağan Genel Kurulu toplantısı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'na gerçekleştirilen kurula, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile çok sayıda davetli katıldı. Bakan Yardımcısı Büyükdede, burada yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Osb'lere yönelik genel politikasının, Organize Sanayi Bölgelerinin marka oluşturacak cazibe merkezleri haline gelmesi ve Osb'lerin tam kapasiteyle faaliyete geçebilmeleri için sürdürülebilir tedbirlerin alınması olduğunu kaydetti.

Osb uygulamalarına Bakanlık tarafından düşük faizli, uzun vadeli krediler verildiğini ve sanayiciler için altyapısı tamamlanmış sanayi parsellerini hazırladıklarını kaydeden Büyükdede, 'Bakanlığımızca bugüne kadar 341 Organize Sanayi Bölgesine sicil verilerek tüzel kişilik kazandırılmıştır. Bugün itibariyle ülkemizde Osb'si olmayan ilimiz kalmamıştır. 2021 yılı sonuna kadar Bakanlığımız tarafından altyapı ve atıksu arıtma tesisleri gibi 213 OSB projesi tamamlanarak sanayicimizin hizmetine sunulmuştur. Tamamlanan bu projeler için Bakanlığımızca 2022 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 17,5 Milyar TL tutarında kredi kullandırılmıştır. Bakanlığımız 2022 yılı Yatırım Programında ise 34 Yeni OSB projesi ile birlikte devam eden 129 adet OSB projesi bulunmakta olup, bu projeler için bugüne kadar 2022 yılı fiyatları ile yaklaşık 2,7 Milyar TL harcama yapılmıştır. Bakanlığımızca OSB uygulamalarına yönelik istikrarlı devlet desteğinin sağlanmasına devam edilecektir' dedi.

'DÜNYA STANDARTLARINDA YATIRIM ORTAMI SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bakanlık olarak OSB'lerin her türlü sorunu ile yakından ilgilendiklerini, bu sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Büyükdede, 'Bölgelerden ve sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda OSB mevzuatımız ihtiyaç oldukça güncellenmektedir. Günümüz koşullarına uygun olarak güncellenen mevzuatımız ile sanayicilerimize dünya standartlarında yatırım ortamı sunmaya çalışıyoruz. Bu amaçla Bakanlığımız ile OSB'ler arasında koordinasyonun ve dayanışmanın sağlanması amacıyla kurulan bir özel hukuk tüzel kişiliği olan OSBÜK, OSB'lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak gibi önemli bir görev üstlenmiştir. OSB'ler ve Bakanlığımız arasında güçlü bir köprü vazifesi gören OSBÜK, OSB'lerin yükünü hafifleterek kurulduğu günden bugüne kadar, OSB'lerin pek çok sorununun yasal yönden çözüme kavuşturulmasında öncülük etmiştir. Türkiye'nin 2023 ekonomik hedeflerini yakalamak için sanayicilerin önünü açacak çalışmaların hem OSB'lerin hizmet kapasitesini artıracak hem de OSB'lerdeki sanayicilerin rekabet güçlerini daha yukarıya taşıyacak doğru çözümler üretmeye devam edecektir' diye konuştu.

'TOBB-OSBÜK İŞ BİRLİĞİNDE ETKİN ŞEKİLDE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak sanayicilerin yanında olmaya devam ettiklerini dile getirdi. Yeşil mutabakat sürecine uyum için karbon ayak izi ölçümü yapacak bir sistem kurmak için çalıştıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 'Gelecek hafta TOBB UYUM ile OSBÜK arasında bir iş birliği protokolü imzalıyoruz. Sayın Memiş Kütükçü Başkanlığında OSBÜK'ün de başta yeşil OSB konsepti olmak üzere, niteliksel dönüşüm yönündeki çalışmalarını, mesleki eğitim konusunda elini taşın altına koyarak, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştirme yönündeki gayretlerini, OSB'lerde giderek artan sayında Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri kurmalarını takdirle ve memnuniyetle takip ediyorum. Sanayicilerimize dünya standartlarında yatırım ortamı sunan OSB'lerimizi desteklemeye ve geliştirmeye devam etmeliyiz. Memiş Kütükçü kardeşimizin de OSBÜK Başkanlığı, sanayimiz ve OSB'ler için de büyük şanstır. Onunla birlikte sanayimizin önünü açan pek çok düzenlemeyi gündeme getirdik. Sanayimiz üzerindeki emlak vergisi, elektrikteki TRT payı gibi birçok yükün kalkmasını sağladık. Sanayimizin en büyük maliyet kalemleri arasında yer alan enerjinin daha uygun koşullarda temini için, OSB'lerde GES kurulması sağlayacak düzenlemenin çıkarılması konusunda da desteklerini beklediğimizi, vurgulamak istiyorum. Biz de TOBB-OSBÜK iş birliğinde, birlikte ve etkin şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Sanayicilerimiz daha çok üretsin, daha çok kazansın diye birlikte mücadele edeceğiz' diye konuştu.

'İHRACATIMIZI YÜZDE 25 ARTIRARAK 225 MİLYAR DOLARI AŞTIK'

OSBÜK Başkanı Kütükcü, Türkiye'nin bir süredir, uzun yıllar gündemden düşen yüksek enflasyonun baskısı altında olduğunu söyledi. Enerji, hammadde, lojistik başta olmak üzere hemen her alanda artan maliyetlerin üretimi zorlamaya devam ederken, işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının da had safhaya çıkmış durumda olduğunu belirtti. Yakalamayı başarılan fırsatların olduğunu dile getiren Kütükcü, 'Hamdolsun bugün, üretimde, istihdamda, ihracatta salgın öncesi dönemin üzerine çıktık. Pandemi ile birlikte yeniden şekillenen küresel tedarik zincirlerine eklemlenmeyi başardık. İtalya ile Çin arasındaki en güçlü sanayi ülkesi olan Türkiye, küresel pazarlardaki hakimiyetini bu dönemde daha da perçinledi. Son 2 yılda ihracatımızı yüzde 25 artırarak 225 milyar doları aştık. Organize sanayi bölgelerimiz ise, sanayi üretiminden istihdama, ihracata kadar neredeyse her alanda Türkiye'nin taşıyıcı kolonu oldu. Organize sanayi bölgeleri olarak pandeminin ve maliyet artışlarının etkisini olanca ağırlığı ile devam ettirdiği 2021 yılını yüzde 12,7 üretim artışı ile tamamladık. 2022 yılının ilk 6 ayında ise yüzde 1'in üzerinde üretim artışı ile yolumuza devam ediyoruz' dedi.

'2 MİLYON 495 BİN İSTİHDAMLA TARİHİMİZİN EN YÜKSEK İSTİHDAM RAKAMINA ULAŞTIK'

Son 2 yılda Türkiye'de 37 yeni organize sanayi bölgesinin kurulduğunu kaydeden Kütükcü, şunları söyledi:

'Böylece ülkemizdeki organize sanayi bölgelerimizin sayısı 268'i işletme aşamasında olmak üzere 374'e ulaştı. Yine son 2 yılda organize sanayi bölgelerimizde, yatırımcılarımıza 5 binin üzerinde yeni sanayi parseli tahsis edildi. İstihdam tarafına baktığımızda ise, organize sanayi bölgelerimiz son 2 yılda, 400 bin kişiye yeni istihdam sağladı. Böylece toplam 2 milyon 495 bin istihdamla tarihimizin en yüksek istihdam rakamına ulaştık. Bugün Türk sanayisinde istihdam edilen her iki kişiden biri organize sanayi bölgelerimizde çalışıyor. 2023 yılında koyduğumuz 2,5 milyon istihdam hedefimize de inşallah bu tarihten önce ulaşacağız. Türkiye'nin sanayi devleri olan İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'na baktığımızda da listedeki 286 firmanın organize sanayi bölgelerimizde olduğunu gururla ifade etmek isterim. Yine 500 Büyük Sanayi Kuruluşumuzun 2 trilyon lirayı aşan üretimden satış rakamlarının yüzde 49,5'u, ihracatının ise yüzde 38'i OSB'lerimizden geliyor. İşte tüm bu rakamlar gösteriyor ki, Organize Sanayi Bölgelerimiz Türkiye'nin taşıyıcı kolonudur, medarı iftiharıdır, gururudur.'

'FİRMAMIZ YILDA 2 MİLYON 580 BİN LİRALIK BİR AVANTAJ ELDE ETTİ'

İran'ın Türkiye'ye doğal gaz arzını 10 gün süre ile keseceğini açıklamasıyla birlikte 2022 yılına önce doğalgaz, ardından elektrik kısıtlamaları ile girildiğini anımsatan Kütükcü, 'OSBÜK olarak bu kısıtlama dönemlerinde sahada son derece proaktif ve yapıcı bir rol oynadık. Biz bu sorunu çözüme kavuşturmasaydık, örneğin yıllık 280 bin metreküp doğal gaz kullanan bir OSB sanayicimiz, bugünkü fiyatlarla yılda yaklaşık 4 milyon 180 bin lira doğal gaz faturası ödeyecekti. Bizim yaptığımız çalışmalarla şimdi bu rakam yıllık 1 milyon 600 bin liraya düştü. Yani burada firmamız, yılda 2 milyon 580 bin liralık bir avantaj elde etti. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak bizim görevimiz, OSB'lerimizin, dolayısıyla Türk sanayisinin kazanımlarını artırmak. İnsanımızın refah seviyesini yükseltmek. Bu sorumlulukla hareket ediyor, sizlerden aldığımız destekle çözüm odaklı, güçlü köprüler inşa ediyoruz' dedi.

