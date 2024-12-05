OSB Yıldızları Araştırması'nda dereceye giren firmalara ödülleri verildi

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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "OSB'lerimiz ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin lokomotif gücü haline geldi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, " Osb'lerimiz ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin lokomotif gücü haline geldi." dedi.

OSBÜK tarafından QNB sponsorluğunda organize edilen "Osb Yıldızları Araştırması Ödül Töreni", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kütükcü, Türkiye'nin dört bir tarafında kurulan Organize Sanayi Bölgeleri ( Osb ) ile üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve AR-GE yaparak nitelikli üretim kabiliyetini geliştiren 12 farklı kategorideki 67 firmaya ve 10 Osb'ye plaket takdim edeceklerini söyledi.

Kütükcü, üretimin ve ticari hayatın tüm dünyada baskı altında olduğu bir dönemde, Türkiye'nin etrafındaki savaşlara, küresel istikrarsızlıklara, yüksek enflasyona ve artan maliyetlere rağmen sanayicilerin yılmadan ürettiğini ve ülkeyi güçlü bir sanayi ülkesi haline getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin sanayicilerinin üretim cephesinin asıl kahramanları olduğunu vurgulayan Kütükcü, yıllık 255 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir sanayi ülkesi haline gelindiğini kaydetti.

Türkiye'de Osb'si olmayan il kalmadığını belirten Kütükcü, "363'ü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 42'si Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere ülkemizdeki Osb'lerin sayısı 405'e ulaştı. Sadece son bir yılda 11 yeni OSB kuruldu. Yine ilk 11 ayda OSB'lerimizden 500'den fazla yeni sanayi parseli üretime kazandırıldı. Böylece OSB'lerimizde üretim yapan fabrika sayımız 68 bini aştı. Bugün OSB'lerimiz, ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin lokomotif gücü haline geldi." diye konuştu.

"Dünyayla birlikte Türk sanayisi de yeni bir dönüşümün içinde"

Kütükcü, 2024 yılında istihdamda rekorlar kırdıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"OSB'lerimiz yıl başından bu yana 70 binin üzerinde yeni istihdam sağlayarak 2 milyon 700 binin üzerinde kişiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. OSB'lerdeki toplam kadın çalışan sayımız ise 650 binin üzerine çıktı. OSB Yıldızları Araştırmamızın sonuçlarında ise araştırmaya katılan sanayicilerimizin 2023 yılında bir önceki yıla göre ciroları, yüzde 32,3 artarak 880 milyar liraya ulaştı. Bir önceki yıla göre de ihracatları yüzde 4,1 artarak 13 milyar dolar olarak gerçekleşti. AR-GE harcamaları yüzde 83,6'lık artışla 5,4 milyar liraya artarak rekor kırdı. Öte yandan araştırmaya katılan firmalarımızın istihdamı 2023 yılında yüzde 9,3 artarken kadın istihdamında ise yüzde 39,9'luk artış gerçekleştirildi."

Türki sanayicilerinin fiyata dayalı rekabetten verimliliğe, dijitalleşmeye daha yüksek katma değerli üretim ve ihracata dayalı rekabet dönemine fiilen geçtiğine dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:

"OSB'lerin üst kuruluşu olarak 81 ilimizdeki 405 OSB'nin 68 bin fabrikanın bu yeni döneme adapte olmalarına katkı sağlamak için yoğun çalışma programı yürütüyoruz. OSBÜK bünyesindeki ihtisas kurullarımız çalıştırıyor; eğitimlerimizi, bilgilendirme programlarımızı ve işbirliklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kurduğumuz OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezimizde OSB'lerimizin ikiz dönüşümüne rehberlik ediyoruz. OSB'lerimizin dijital dönüşümüne yardım edecek 2 bin dijital elçi yetiştirdik. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla protokoller imzalayarak sanayicilerimizin dönüşümüne destek olacak mekanizmalara öncülük ediyoruz. Türkiye'nin üreten gücü OSB'ler olarak hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüz yılında olduğu gibi ikinci yüzyılında da Türk sanayisine lokomotiflik yapma vizyonunu geliştirerek sürdürmek."

QNB Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan da yeşil dönüşüm ihtiyaçları için uygun vade ve faiz oranlarıyla müşterilerinin yatırımlarını finanse ettiklerini söyledi.

Ülkenin ekonomik anlamda kalkınması ve küresel refahın artırılmasında önemli role sahip uluslararası ticaretin finansmanını da önemsediklerinin altını çizen Turhan, "Teknolojiye dayalı, katma değerli ürünler üretilmesi, ürün damımızın çeşitlenmesi ve uluslararası piyasalarda ülkemizin rekabet gücünün artmasıyla ilgili ekonomimize katkı sağlayacak Türkiye'nin 100 büyük sanayi kuruluşlarının yaptığı ihracatın neredeyse yarısını oluşturan OSB'lerimizin her zaman yanındayız. İhracatın finansmanı için kaynak yaratmanın yanı sıra satış pazarlama ve operasyon ekiplerimizden oluşan sağlam dış ticaret yapılanmasıyla da müşterilerimize hizmet vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından organize sanayi bölgelerinde üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan, AR-GE yaparak nitelikli üretim kabiliyetini geliştiren 12 farklı kategorideki 67 firmaya ve 10 OSB'ye plaket takdim edildi.

Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile sanayiciler katıldı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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