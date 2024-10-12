Örümcek Adam Kostümüyle Türkiye'yi Gezen Salih Ayaz Koç'un 49. Durağı Bilecik

Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz Koç'un 49'uncu durağı Bilecik oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye giderek çocuklara gösteriler sunan 24 yaşındaki Koç, "Örümcek Adam" kostümüyle illeri gezmeye devam ediyor.

Bilecik'te Atatürk Parkı ile tarihi Şeyh Edebali Yerleşkesi'ni ziyaret eden, Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Amatör Spor Haftası" etkinliğine katılan Koç, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Salih Ayaz Koç, AA muhabirine, deprem bölgesinde "Örümcek Adam" kostümüyle çocuklarla bağ kurduğunu, daha fazla çocuğu tebessüm ettirmek için Türkiye'yi gezmeye karar verdiğini söyledi.

Yaklaşık 410 gündür yollarda olduğunu ifade eden Koç, "Tarihi yerleri anlatan, yöresel lezzetleri gösteren 'Türk Örümcek Adam' oldum. Esnafla sohbet ediyorum. Çocuklar zaten benim ince çizgim. Anaokullarına, huzurevlerine uğramaya çalışıyorum." dedi.

Koç, ihtiyaç sahiplerine yardım için dernek kurmayı, 81 ili ziyaret ettikten sonra gezilerini yurt dışında devam ettirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.