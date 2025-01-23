Örümcek Adam Kostümüyle Türkiye'yi Gezen İzmirli Genç

"Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Salih Ayaz Koç, Çorum'da vatandaşlarla bir araya geldi.

İzmir'de mankenlik ve oyunculuk yapan 25 yaşındaki Koç, 6 Şubat'taki depremlerin ardından örümcek adam kıyafetiyle bölgeye gidip, çocukların zihninden depremin izlerini silmek üzere etkinlikler düzenledi.

Depremin ardından " Türkiye'yi gezen İzmirli fenomen Türk örümcek adam" olarak ülke turuna çıkan Koç, 58'inci il olarak Çorum'a geldi.

Kostümüyle dolaştığı Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı çevresinde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Koç, burada çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Taş Bina önünde karşılaştığı Koç ile sohbet etti.

Daha sonra Tarihi Ayakkabıcılar Arastası'na giden Koç'a bir esnaf, ayakkabı hediye etti. Eskiyen ayakkabısını çıkartıp yeni ayakkabılarını giyen Koç, esnafa teşekkür etti.

Koç, Çorum'un coğrafi işaret tescilli ürünü Çorum leblebisinin de tadına baktı.

Ayaz Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından "İnsanların yüzünde tebessüm bırakabilir miyim?" sorusuyla Manisa'dan başladığı turunda 58 ili ziyaret ettiğini söyledi.

Gittiği şehirlerde tarihi mekanları tanıttığını ve esnafla sohbet ettiğini belirten Koç, karakterin zamanla insanlar tarafından sevildiğini ve ilgi görmeye başladığını ifade etti.

Hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Örümcek adam halk yanlısı, yardımsever, herkesin imdadına yetişir. Ben de o genç oldum. Şu an 58. şehir olarak Çorum'dayım. Çorum en eski yerleşim yerlerinden biri. Leblebisi, tandır kebabı meşhur olan bir yer. 81 ili gezeceğim. İki yıldır yoldayım. Şehirlerde beni ağırlıyorlar. Önceden gittiğim şehirlerde parklarda, camilerde kalıyordum. 'Örümcek adam gel soframızdan yemek ye.' diyorlar. Bu da benim hayallerime daha çok sarılmama sebep oldu. Ben de asla bıkmadan, usanmadan her yere gidip hayallerimi gerçekleştiriyorum. Türkiye turum bittikten sonra da yurt dışına açılıp Türkiye'mi temsil etmek, faydalı bir şeyler yapmak, sosyal mesajlar vermek, gençlerin simgesi olmak istiyorum."