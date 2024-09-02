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Örümcek Adam kostümüyle Türkiye'yi gezen Ayaz Salih Koç Tekirdağ'da

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Giydiği 'Örümcek Adam' kostümüyle Türkiye'yi gezmek için yola çıkan Ayaz Salih Koç, Tekirdağ'da vatandaşlarla sohbet etti. Koç, Tekirdağ'ın tarihi mekanlarını ve yöresel lezzetlerini tanıtacak.

Giydiği "Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Salih Koç, Tekirdağ'da vatandaşlarla sohbet etti.

6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye giderek çocuklara ücretsiz gösteriler sunan Ayaz Salih Koç, "Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştiriyor.

Programı kapsamında Tekirdağ'a gelen Koç, sahilde vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Koç, gazetecilere, Tekirdağ'da tarihi, turistik yerleri gezeceğini ve yöresel lezzetleri tadacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek, oradaki çocuklarla ilgilendiğini anlatan Koç, hayalinin kostümle Türkiye'yi gezmek olduğunu anlattı.

Koç, Tekirdağ'ın tarihi mekanları ve yöresel lezzetlerini kayıt altına alarak sosyal medya hesaplarında tanıtımını yapacak.

Kaynak: AA / Güncel

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