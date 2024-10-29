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Örümcek Adam Kostümlü Salih Ayaz Koç'tan Cumhuriyet Bayramı'nda Çocuklara Türk Bayrağı

Örümcek Adam Kostümlü Salih Ayaz Koç'tan Cumhuriyet Bayramı'nda Çocuklara Türk Bayrağı
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İzmir'den Türkiye'yi gezmek için yola çıkan Salih Ayaz Koç, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nda çocuklara Türk bayrağı hediye etti. 24 yaşındaki Koç, sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz Koç, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla çocuklara Türk bayrağı hediye etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye giderek çocuklara gösteriler sunan 24 yaşındaki Koç, Türkiye gezisi kapsamında 51. durağı olan Düzce'de sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmayı sürdürüyor.

Koç, Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla desteklerle aldığı Türk bayraklarını ilçe meydanında çocuklara dağıttı.

Çocuklar, "Örümcek Adam" kıyafetli Koç'a ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

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