Örümcek Adam Kostümlü Gezgin Ayaz Koç Balıkesir'de

"Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, 41'inci durağı olan Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Örümcek Adam kostümü giyip deprem bölgesine giderek depremzede çocuklarla buluşan Koç, sosyal medyada yayınladığı videolarla ünlenmesinin ardından şehirleri gezmeye başladı.

Türkiye turu kapsamında Balıkesir'e gelen Koç, sokaklarda çocuklarla oynadı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Koç daha sonra Balıkesir köftesi pişirdi ve kentin ünlü tatlısı höşmerimin tadına baktı.

Ayaz Koç gazetecilere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın destekleriyle şehirde vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Deprem bölgesine, annesi ve babasına aldırdığı Örümcek Adam kostümüyle gittiğini belirten Koç, "Hatay, Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır'da çadır kentlerde kaldım. Annesini babasını kaybeden çocuklarla programlar hazırlayıp oyunlar oynattım. Deprem bölgesinde yaşadığım duygular sonrası Türkiye'yi gezme kararı aldım. Türkiye'yi gezerken güzel yerleri sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Okullara gidiyorum, yöresel lezzetleri tadıyorum ve tarihi yerleri anlatıyorum." diye konuştu.

Koç, 375 gündür ülkeyi gezdiğini, Balıkesir'de 4-5 gün kaldıktan sonra Aydın'a geçeceğini sözlerine ekledi.