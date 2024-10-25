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Örümcek Adam Kostümlü Genç, Düzce'de Sahil Temizliği Etkinliğine Katıldı

Örümcek Adam Kostümlü Genç, Düzce'de Sahil Temizliği Etkinliğine Katıldı
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İzmir'den yola çıkan 24 yaşındaki Salih Ayaz Koç, Türkiye gezisi kapsamında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahil temizliği etkinliğine katılarak çevre bilinci oluşturdu. Çocuklarla bir araya gelerek geri dönüşümün önemini anlattı.

Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz Koç, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahil temizliği etkinliğine katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye giderek çocuklara gösteriler sunan 24 yaşındaki Koç, Türkiye gezisi kapsamında 51. durağı olan Düzce'de sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmayı sürdürüyor.

Koç, Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede, Akçakoca Belediyesi ile Akçakoca Çevre Kültür ve Turizm Derneğinin çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği sahil temizliği etkinliğine katıldı.

"Örümcek Adam" kostümüyle çevre temizliği yapan Koç'a, gençler ve çocuklar da destek verdi.

Ardından kent merkezine geçen Koç, Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Koç, burada düzenlenen etkinlikte, çocuklara geri dönüşümün önemini anlattı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Akçakoca Türkiye Güncel Kültür Turizm Çevre Yaşam İzmir

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