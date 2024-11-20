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Örümcek Adam Kıyafetiyle Türkiye'yi Gezen Genç, Çankırı'da Tuz Şehri'ni Ziyaret Etti

Örümcek Adam Kıyafetiyle Türkiye'yi Gezen Genç, Çankırı'da Tuz Şehri'ni Ziyaret Etti
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İzmir'den yola çıkan Salih Ayaz Koç, deprem sonrası çocuklara moral vermek için 'Örümcek Adam' kostümüyle Türkiye'yi geziyor. 57. durağı olan Çankırı'da Yer Altı Tuz Şehri'ni de ziyaret eden Koç, hayallerini ve yardım etme arzusunu paylaşarak umut veriyor.

"Örümcek Adam" kostümüyle Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan Salih Ayaz Koç, Çankırı'da Yer Altı Tuz Şehri'ni ziyaret etti.

İzmir Seferihisar'da 2020'de meydana gelen deprem ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye giderek çocuklara gösteriler sunan 24 yaşındaki Koç, Türkiye gezisi kapsamında 57'nci durağı olan Çankırı'ya geldi.

Hititler döneminden beri tuz elde edilen, yerin 150 metre altındaki Yer Altı Tuz Şehri'ni gezen Koç, burada vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Koç, gazetecilere, 6 Şubat depremlerinden sonra "Örümcek Adam" kıyafeti alarak deprem bölgesine gittiğini söyledi.

Afetzede çocuklara moral vermeye çalıştığını, çeşitli etkinlikler yaptığını anlatan Koç, "552 gündür yoldayım. Türkiye gezisini bitirdikten sonra ihtiyacı olanlara, evsizlere, hastalara, huzurevlerine, yardıma muhtaç insanlara yardım etmek istiyorum. Daha sonra dünya turuna çıkıp, Türk genci olarak dünyadaki insanlarda da iz bırakmak istiyorum." dedi.

Çankırı'ya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Koç, "Mağara beni şaşırttı, olağanüstü. Çankırı insanları çok cana yakın. Her şehirde güzel insanlarımız var diyebilirim." ifadesini kullandı.

Koç, Yer Altı Tuz Şehri ziyaretinin ardından kent merkezini gezdi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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