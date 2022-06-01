Oruç Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin ön başvuruları başladı - Haberler

Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Oruç Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin ön başvuruları başladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı açıklamada, Oruç Reis Evleri Kooperatifi'nin, Dr. Ahmet Özcan ile Karaman Caddelerine yakın ve yeni açılacak olan 30 metrelik Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde yer aldığını söyledi.

Projenin toplam 1150 daire ile Konya'nın en büyük konut projelerinden birisi olacağını belirten Kavuş, şöyle konuştu:

"Meram tarihinin en kapsamlı ve en yoğun, dönüşüm ve şehirleşme hamlesini, gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Aksinne, Aymanas, Uluırmak, Turgutreis, Fahrünnisa, Piri Reis Evleri'nden sonra şimdi de 1150 dairelik Oruç Reis Evleri'nin müracaatlarını bugün itibariyle başlatıyoruz. Dalga dalga büyüyen Meram'ın büyük konut hamlesine son katılan Oruç Reis Evleri ile konut sayısı 6 bin 569 oldu. İki buçuk yıl gibi kısa bir sürede tüm kooperatiflerde 613 konutu ve 73 ticari alanı da sahiplerine teslim ettik. Öncekilerde olduğu gibi Oruç Reis Evleri'nde de Meram'a sağlıklı yerleşim alanları kazandırmakla kalmayıp, vatandaşların yüksek hayat standartlarına kavuşmaları adına tüm ayrıntıları düşünüyoruz."

Kavuş, 74 bin 289 metrekarelik arsa alanına sahip toplam 19 adet blok teşkil edilecek projede, her daireye 1 adet kapalı otopark alanın da ayrıldığını kaydetti.