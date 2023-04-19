Örtüye sarılı ceset sandılar; kadın maketi çıktı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, polisin ceset şüphesi üzerine inceleme yaptığı 1 metre uzunluğunda, örtüye sarılı ve üzeri bantla kaplanmış cismin, kadın maketi olduğu anlaşıldı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, polisin ceset şüphesi üzerine inceleme yaptığı 1 metre uzunluğunda, örtüye sarılı ve üzeri bantla kaplanmış cismin, kadın maketi olduğu anlaşıldı.

Çankaya Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı tepelik alanın kenarındaki ağaçları sulamaya giden belediye ekipleri, 1 metre uzunluğunda, örtüye sarılı ve üzeri bantla kaplanmış cismi fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ceset şüphesi ile bölgeye polis ekipleri gönderildi. Cismin yakınında ayrıca bir çanta ile M.D. (20) adına kayıtlı kimlik bulundu. Savcı gözetiminde yapılan incelemede, örtüden kadın maketi çıktı. Maket polis merkezine götürülürken, kimlik sahibinin ise madde bağımlısı olduğu öğrenildi.