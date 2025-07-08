Ortaokullarda Ana Sınıfı Açılmasına İmkan Sağlayan Düzenleme Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle, ortaokullar bünyesinde ana sınıfı açılabilmesine imkan sağlandı.

"Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel eğitim ana sınıfları da dahil olmak üzere, ana sınıfları sadece ilkokul düzeyinde değil ortaokullar bünyesinde de açılabilecek. Ana sınıflarının tüm ilköğretim kurumlarını kapsayacak şekilde açık kalması sağlanacak.

Değişiklikle ayrıca tiyatro bölümü açılacak güzel sanatlar liselerinin fiziki standartları ve okul pansiyonlarına ilişkin düzenlemelere gidildi.

Buna göre, güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümü açılabilmesi için diğer koşullara ek olarak en az 100 metrekare büyüklüğünde, profesyonel ses ve ışık ekipmanları bulunan, akustik ses düzenlemesi yapılmış tiyatro salonu, en az 30 metrekare büyüklüğünde 3 prova odası ve 1 aynalı oda bulunması şartları getirildi.

Okulların pansiyonlarında kalan öğrencilerin barınma taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla ihtiyaç olması halinde, öğrenci başına en az 10 metreküp alana sahip olmak şartıyla, en az 3, en fazla 15 öğrenci kapasiteli yatak odaları düzenlenebilecek.

Yönetmelikle, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile kurulan Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerinin açılabilmesine ve mevcut hizmet içi eğitim enstitülerinin eğitim ve uygulama merkezlerine dönüştürülebilmesine de imkan tanındı.