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Ortaokulda öğrenci şiddeti: 3 öğrenci tuvalette sıkıştırdığı öğrenciyi darp etti

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Düzce'de bir ortaokulda 3 öğrenci, aynı okulda eğitim gören bir öğrenciyi tuvalette sıkıştırarak darp etti. Olayın görüntüleri ortaya çıkınca 3 öğrenci okuldan uzaklaştırıldı ve adli işlem başlatıldı.

DÜZCE'de, ortaokulda 3 öğrenci, aynı okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi U.C.'yi (13) tuvalette sıkıştırdı. İçlerinden biri U.C.'ye tokat atıp darbederken, diğer 2'si de o anları kaydetti. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası 3 öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasına karar verildi, haklarında adli işlem de başlatıldı.

Olay, dün Azmimilli Mahallesi'ndeki Azmimilli Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencileri M.U., C.B. ve K.Y., aynı okulda eğitim gören U.C.'yi okul tuvaletinde sıkıştırdı. M.U. isimli çocuk, "Bir daha Hasan'ın sevgilisine yazarsan var ya, özür dile" diyerek U.C.'ye tokat attı. M.U.'nun yanındaki arkadaşları C.B. ve K.Y. ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayın ardından darp görüntüsü, okuldaki arkadaşlar arasında yayıldı. Görüntünün ortaya çıkması sonrası okul yönetimi, durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile polise bildirdi. 3 çocuk hakkında okuldan uzaklaştırma kararı verildi, polis de adli soruşturma başlattı.

U.C.'nin babası Volkan C., oğlunu darbeden 3 çocuktan şikayetçi oldu. Volkan C., oğlunun okulda güvende olmadığını ifade ederek, "Benim çocuğumu dün bu okulda darbettiler. 1 aydır da darbediyorlar. Çocuklar arasında kavga diye ben konuya dahil olmak istemedim. Fakat bu olay 1 aydır yaşanıyor. Dün de videoların çekildiğini gördük. Benim çocuğumu tuvalete sokuyor, videolar da var zaten. Okulda öğretmenler korkmuş artık müdahale edemiyorlar. Şikayet ediyoruz, 'Bunlar pislik zaten biz de bezdik', diyorlar. Benim çocuğum güvende değil. Tüm yetkililerden konuyla alakalı yardım istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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