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Ortaokulda Lavanta Yetiştiriciliği Projesi Başlatıldı

Ortaokulda Lavanta Yetiştiriciliği Projesi Başlatıldı
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Çankırı'nın Orta ilçesinde, ortaokul öğrencilerine doğa sevgisi aşılamak ve tarım bilincini artırmak amacıyla 'Lavanta Yetiştiriciliği Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında okul bahçesine ekilen lavantalar ile ekip çalışması ve sürdürülebilir tarımın önemi vurgulanacak.

Çankırı'nın Orta ilçesinde ortaokul öğrencilerine doğa sevgisi aşılamak ve tarım bilincini artırmak amacıyla "Lavanta Yetiştiriciliği Projesi" başlatıldı.

Orta İsmail Nazire Ortaokulu tarafından başlatılan proje kapsamında okul bahçesine lavanta ekildi.

Tüm bakımlarını öğrencilerin yaptığı lavantalar ile öğrencilerin ekip çalışması ve sürdürülebilir tarımın önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Üretilen lavantalar ile lavanta sabunu, yağı gibi ürünler yapılarak satışından elde edilecek gelirle okulun projelerine katkı sağlanması planlanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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