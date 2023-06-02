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Ortaokul öğrencisi yerde bulduğu 9 bin liralık altın bilekliği sahibine ulaştırdı

Ortaokul öğrencisi yerde bulduğu 9 bin liralık altın bilekliği sahibine ulaştırdı

Güncel Haberler

Konya'nın Karapınar ilçesinde yerde 9 bin lira değerinde altın bileklik bulan ortaokul öğrencisi, zabıtaya haber vererek bilekliği sahibine ulaştırdı. Bilekliğin sahibi Ahmet Başkurt, bulan öğrenci Hazal Gönüllü'ye ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yerde 9 bin lira değerinde altın bileklik bulan ortaokul öğrencisi, zabıtaya haber vererek bilekliği sahibine ulaştırdı.

Karapınar Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda okuyan Hazal Gönüllü, yerde bulduğu altın bilekliği Karapınar Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ulaştırdı. Ekipler yaptıkları incelemenin ardından bilekliğin sahibinin ilçede mevsimlik işçi olarak çalışan Ahmet Başkurt olduğunu belirledi. Başkurt'u Karapınar Belediyesi'ne davet eden ekipler, bilekliği kendisine teslim etti.

Ortaokul öğrencisi Hazal Gönüllü, bilekliği bulduğunda hiç düşünmeden insanlık görevini yerine getirerek zabıtaya teslim ettiğini, altın bilekliğin bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. 9 bin lira değerinde olduğu belirtilen altın bilekliğin sahibi Ahmet Başkurt ise bilekliğini bulan Hazal Gönüllü'ye ve zabıta ekiplerine teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karapınar Zabıta Konya Güncel Haberler

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