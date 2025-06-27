Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Etkinliklere Katılımda Rekor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlik sayısının 7 milyon 862 bin 664, etkinliklere katılımın ise 89 milyon 891 bin 21 olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024'te hayata geçirilen yeni karne uygulamasıyla, ortaokul öğrencilerinin sosyal etkinliklere katılımı ve sosyal etkinliklere ilgisi arttı.

Yeni karnelerde, ortaokul öğrencilerinin ders ve davranış notlarına ilişkin düzenleme yapılarak, okul içi ve dışında gerçekleştirilen sosyal etkinlikler "bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti" çalışmaları olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirmeye alındı.

Söz konusu etkinliklere 10 milyon 74 bin 649 öğrenci katılırken, her öğrenciye birden fazla etkinliğe katılabilme fırsatı sunuldu. Toplam 7 milyon 862 bin 664 etkinlik düzenlenirken, etkinliklere 89 milyon 891 bin 21 katılım oldu.

Öğrencilerin sosyal gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen bu sistem, rehberlik hizmetlerinde önemli bir kaynak görevi görüyor. Öğretmenler, öğrencilerin spor, sanat ve bilim gibi alanlara ilgisini sistem üzerinden takip ederek onları yeteneklerine uygun etkinliklere yönlendirebiliyor.