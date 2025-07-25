Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle ortaokul öğrencileri, Sosyal Hizmet Merkezlerini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Bakanlık, farklı bakanlıklar ve kuruluşlarla işbirliği içinde yurt genelindeki faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliğiyle ortaokul öğrencilerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerini ziyaret etmelerine yönelik bir program hayata geçirildi.

Programla, öğrencilerin ailelere sunulan sosyal hizmet modelleri hakkında bilgi edinmeleri, toplumsal sorumluluk bilinci kazanmaları, aile olmanın önemini kavramaları ve sosyal hizmet alanlarına yönelik farkındalık geliştirmeleri amaçlandı.

Bu doğrultuda ortaokul öğrencileri, 81 ildeki 232 Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret etti. Ziyaretlerde öğrenciler, merkezlerde görevli uzman personelin yaptığı bilgilendirme sunumlarına katıldı, soru-cevap oturumlarıyla sosyal hizmet süreçlerine dair merak ettikleri konularda bilgi aldı.

Program sayesinde öğrencilerin aile kurumunun önemine dair bilinç kazanmalarına katkı sağlandı.