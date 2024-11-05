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Kastamonu'da Ortaokul Öğrencilerinden Ana Sınıfına Oyuncak Hediye

Kastamonu'da Ortaokul Öğrencilerinden Ana Sınıfına Oyuncak Hediye
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Kastamonu'da Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, 'Okulumuzda İyilik Var' kampanyası kapsamında ana sınıfı öğrencilerine harçlıklarından biriktirdikleri parayla oyuncak hediye etti. Proje, öğretmenleri Aslı Ovalıoğlu öncülüğünde başlatıldı ve öğrenciler, oyuncak dağıtarak minikleri mutlu etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kastamonu'da ortaokul öğrencileri, okullarındaki ana sınıfı öğrencilerine harçlıklarından biriktirdikleri parayla aldıkları oyuncakları hediye etti.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, Türkçe öğretmeni Aslı Ovalıoğlu öncülüğünde, "Okulumuzda İyilik Var" kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında 6. sınıf öğrencileri, ana sınıfı öğrencileri için harçlıklarından artırdıkları para ile oyuncak aldı.

Ortaokul öğrencileri, oyuncakları miniklere vererek mutlu olmalarını sağladı.

Öğrencilerden Kübra Garipcin, AA muhabirine, Türkçe dersinde iyilik ve yardımlaşma konularını işledikleri sırada öğretmenleriyle bir proje başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

Projeye, "Okulumuzda İyilik Var" ismini verdiklerini anlatan Garipcin, "Harçlıklarımızla aldığımız oyuncakları ana sınıfı öğrencilerine vererek mutlu etmek istedik. Onları mutlu etmek için oyuncaklarını vereceğiz, onlarla sohbet edeceğiz." dedi.

Serrasu Köylü ise paylaşmayı ve iyilik yapmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Öğrencilerimizi mutlu etmek, okulu sevmelerini sağlamak istiyoruz. Burada onlara birlik ve beraberliğin olduğunu göstermek istiyoruz. Sevinsinler diye böyle bir proje yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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