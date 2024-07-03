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Ortaokul Öğrencileri İçin Zanaat Atölyeleri Açıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen zanaat atölyeleri, temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen ortaokul öğrencilerine yönelik olarak açıldı. Uygulama, 10 ilde 196 okulda gerçekleştiriliyor ve öğrencilerin meslek edinme yolculuğuna bir başlangıç niteliği taşıyor.

Temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen ortaokul öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen zanaat atölyeleri açıldı.

Beceri Geliştirme Programı kapsamında, ortaokul 7. sınıftan itibaren öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabildiği uygulama, 10 ilde 196 okulda hayata geçirildi.

Meslek liselerinin kapılarının ilk kez ortaokul kademesindeki öğrenciler için de açık tutulduğu uygulama, Ankara Etimesgut'taki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı.

Basın mensuplarına bilgi veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, programın öğrenciler için meslek edinme yolculuğunun bir başlangıcı olduğunu söyledi.

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bugün 7. ve 8'inci sınıf öğrencilerinin elektrik ve elektronik alanında ilk derslerini alacaklarını belirten Karagöz, "Uygulamamızı, Türkiye genelinde 10 ilimizde, 196 okulumuzda; ilerleyen günlerde daha artacak; pilot uygulama olarak başlattık." diye konuştu.

Öğrencilerin, meslek liselerinin belirlenmiş atölyelerinde, meslek dersi öğretmenlerinin nezaretinde, velilerin rızası doğrultusunda eğitim aldıklarını anlatan Karagöz, kurslara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu öğretim yılı içerisinde dört dönem olarak uyguladığımız eğitimler, yaz tatili, birinci dönem, yarıyıl tatili ve ikinci dönem olarak öğrencilerimiz okul dışı zamanlarda bu eğitime gelecekler. Okul dışı zamanlarda isteğe bağlı olarak eğitimlerini alacaklar ve bu eğitimleri başarmaları halinde öğrencilere bir başarı belgesi verilecek. Bu başarı belgesi onları, bir meslek edinme yolculuğunun parçası yapacak."

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden kursu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti, yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilere modül başarı belgesi verilecek

Beceri Geliştirme Programı ile resmi ve özel, örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında en az 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören istekli öğrencilerin temel mesleki becerileri kazanmaları, mesleğe erişiminin kolaylaştırılması ve mesleği sevdirme hedefleniyor.

Bu kapsamda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan alanların temel becerilerini içeren derslere ait modüler programlardan yararlanılarak 55 modüler kurs programı hazırlandı.

Günlük eğitim süresi en fazla altı ders saati olarak uygulanan kurslara devam eden öğrencilerden herhangi bir ücret alınmayacak. Beceri geliştirme programlarını başarıyla tamamlayanlara bakanlıkça belirlenen modül başarı belgesi verilecek ve verilen belgeler öğrencinin e-Portfolyosuna işlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

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