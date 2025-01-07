Üye Girişi
Haberler
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
AK Partili Abdullah Güler'den 'Genel af' iddialarına net yanıt

DEM'in ziyaretiyle gündeme geldi! AK Parti'den "genel af" açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

Kritik isim Beştepe'de
Altan Tan'dan Hatimoğulları'nın 'Gazze' tehdidine sert tepki: Allah Kürtlere acısın

Kürt siyasetinin ağır topundan "Gazze" tehdidine çok sert tepki

Ortamahalle Müzesi 2024'te 6.885 Ziyaretçi Ağırladı

Ortamahalle Müzesi 2024'te 6.885 Ziyaretçi Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Ortamahalle Müzesi, 2024 yılında 6.885 ziyaretçi ile önemli bir kültürel miras alanı olduğunu kanıtladı. Belediye Başkanı Ekim, bu artışın bölge turizmi için umut verici olduğunu belirtti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Ortamahalle Müzesi'ni 2024'te 6 bin 885 kişi ziyaret etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Ortamahalle'nin sadece Akçaabat için değil, tüm Karadeniz Bölgesi için önemli bir kültürel miras alanı olduğunu belirtti.

Müzenin tarihi dokusu, mimarisi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğinin altını çizen Ekim, şunları kaydetti:

"2024 yılında Ortamahalle Müzesi'ne yapılan 6 bin 885 ziyaret, bu ilginin somut bir göstergesidir. Bu durum, bölge turizminin geleceği için umut verici. Amacımız, hem kültürel değerlerimizi koruyup gelecek nesillere aktarmak hem de Akçaabat'ı turizmde daha ileri bir noktaya taşımaktır. Ziyaretçi sayısındaki bu artış, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

Ekim, turizm faaliyetlerini artırmak için projeler geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
img

Dünya devi Şampiyonlar Ligi'nden atılabilir
img

Babasına yaptığı şaka genç kadının hayatını değiştirdi
img

DEM Parti-CHP görüşmesinin süresi dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay
İsmail Kartal Fatih Terim'e rakip oluyor

Fatih Terim'e rakip oluyor
Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı: Gerçek mi?

Cemal Enginyurt'un maaşını duyan sunucu şaştı kaldı
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta vatandaşın hayatına dokunacak müjdeler verecek

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek

Son Dakika Haberleri

Ermenistan Azerbaycan'a neden saldırdı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 7 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 7 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Ocak Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Eren Elmalı Galatasaray'a mı geliyor? 13 Ocak'ta ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ocak'ta ne açıklayacak? EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | Emekliler 2025 yılında ne kadar zam aldı? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU! 2025 SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ne kadar, kaç TL oldu? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekliler ne kadar zam aldı? A SPOR CANLI İZLE || MKE Ankaragücü - İskenderunspor maçı canlı izleme linki! Kızılcık Şerbeti 83. Bölüm fragmanı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.