Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde 2 kişinin yaralandığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Yılmaz idaresindeki 19 LP 529 plakalı otomobil, caddede dönüş yapmak isterken, karşı yönden gelen Burak Can Ergüder idaresindeki 06 CSY 686 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan birisi yol kenarında park halinde olan ticari araca çarparak durabildi. Kazada Oman Yılmaz aracında sıkışırken, diğer sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından Osman Yılmaz sıkıştığı yerden çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, 2 kişinin yaralandığı ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki otomobilin yolda çarpıştığı görülüyor. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden biri yol kenarında park halinde olan araca çarpıyor. Diğer otomobil ise kendi etrafında defalarca dönerek durabiliyor.