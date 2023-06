Ortaköy Sahili'nde Marmara Denizi Koruma Günü kapsamında deniz temizliği yapıldı

MARMARA Denizi Koruma Günü kapsamında Ortaköy Sahili'nde deniz temizliği yapıldı. Ortaköy'den denize giren dalgıçlar denizden cam şişe, bardak, kemik parçası çıkardı. Denizlerin korunması için farkındalığı artırmak amacıyla daha önce denizden çıkarılan motosiklet, bisiklet, yazıcı, pos cihazı, drone gibi eşyalar da sahilde sergilendi.

2021 yılında Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj kirliliği nedeniyle 8 Haziran Marmara Denizi Koruma Günü ilan edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de deniz temizliğinde farkındalığı artırmak için İstanbul Boğazı'nda temizlik etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Ortaköy'den denize giren dalgıçlar denizde temizlik yaptı. Denizden çıkarılan cam bardak, şişe, kemik parçası ve kovalar daha önce çıkarılan malzemelerle birlikte sahilde sergilendi.

'46 EKİP 385 KİŞİYLE BU İŞİ YÜRÜTÜYORUZ"

Etkinlik kapsamında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler 'Bugün 8 Haziran Marmara Denizi'ni Koruma Günü ilan edildi. Her yıl 8 Haziran'da biraraya geliyoruz. Bugün de burada dalgıçlarımız vatandaşlarımızın denize atmış oldukları birçok değişik atığı bunların içerisinde motosikletten tutun telefona, tencereden yazıcıya, televizyona kadar her şeyi bulabiliyoruz. Amacımız farkındalığı artırmak. Biz her gün kıyılarda ve plajlarda temizlik işlemi yürütüyoruz. 46 ekip ve 385 kişiyle bu işi yürütüyoruz" dedi