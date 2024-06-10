Ortaköy Kaymakamı Ahmet Karatepe, öğrencilere gönüllü ders veriyor

Ortaköy Kaymakamı Ahmet Karatepe, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Ortaköy Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin derslerine gönüllü girip onları en iyi şekilde akademik camiaya hazırlıyor.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2003'te Kırıkkale kaymakam adayı olarak göreve başlayan Karatepe, Türkiye'nin farklı illerinde ve ilçelerinde görev yaptı.

Yaklaşık 3 yıldır Ortaköy Kaymakamlığı görevini sürdüren Karatepe, aynı zamanda meslek yüksekokulunda hukuka giriş ile kamu ve özel sektörün yapısı derslerine giriyor.

Karatepe, AA muhabirine, gönüllü ders verme serüveninin 2009'da Ardahan Üniversitesi'nde anayasa hukuku dersiyle başladığını söyledi.

ASÜ Ortaköy Meslek Yüksekokulunda da 3 yıldır derse girdiğini belirten Karatepe, şöyle konuştu:

"Valimiz ve rektör hocamızın oluruyla meslek yüksekokulunda hukuka giriş ile kamu ve özel sektörün yapısı derslerini vermeye başladım. Öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmeyi hem bir görev hem de sorumluluk bilirim. Onlara ağabey ve baba şevkatinde yaklaşmayı seviyorum. Hedefim, öğrencilerimize kamu yönetimindeki tecrübelerimizi aktarmak ve onları en iyi şekilde akademik dünyaya hazırlamak. Öğrencilerimizin sorunlarıyla bire bir ilgileniyoruz. Benim odamın kapısı her daim onlara açık. Öğrencilerle bir arada olmam, ilçeyle üniversite öğrencilerinin entegre olmasını sağlıyor. Bizim işimiz, sevgi işi. Eğer kendinizi sevdirebiliyorsanız, gönüllere dokunabiliyorsanız bütün kapılar açılıyor."

"Sınıflara sığmayınca konferans salonunda derslerimizi işlemek zorunda kaldık"

Karatepe, derslerde yoklama almadığını buna rağmen tüm öğrencilerin derslere katılım sağladığını ifade etti.

Dersi almayan öğrencilerin de derslere geldiğini ifade eden Karatepe, "Bir süre sonra öğrencilerimizle sınıflara sığmadık. Bu yüzden çoğu zaman derslerimizi konferans salonunda işledik. Çok güzel günler geçiyor. Yüzlerce mezun olan öğrencim var. Öğrencilerimizin hayatlarına dokunuşlar yapmak bizim temel vazifemiz." dedi.

Karatepe, öğrencilerle bir arada olmaktan çok keyif aldığını, tatil döneminin gelmesini hiç istemediğini vurguladı.

Derslerine sürekli konuklar aldığını belirten Karatepe, rol modellerle ders işlemenin ve iletişim kurmanın öğrencilere hayaller kurdurduğunu kaydetti.

ASÜ Ortaköy Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevde Sena Akkoca ise Kaymakam Karatepe'nin derslerine girdiği için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Öğrenciler olarak herhangi bir sorun yaşandığında rahatlıkla kendisine ulaştıklarını belirten Akkoca, şunları kaydetti:

"Karatepe ile çok güzel ve samimi bir ortamda derslerimizi işledik. Biz öğrenciler bu durumdan çok memnunuz. Derslerimiz çok verimli geçiyor. Derslerimize diğer bölümlerden arkadaşlarımız da katılıyor. Sınıflara sığmayınca konferans salonunda derslerimizi işlemek zorunda kaldık. Bize ayrıca rol model oluyor. Mesleklerimizi bizlere sevdirdi. Resmi makamlardan insanlar çekinir ancak Kaymakam Karatepe kesinlikle öyle değil."