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Ortaköy Jandarma Otoyol Komutanlığı Törenle Açıldı

Ortaköy Jandarma Otoyol Komutanlığı Törenle Açıldı
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Ortaköy Jandarma Otoyol Komutanlığı, yapılan törenle hizmete girdi. Vali Kumbuzoğlu, jandarma teşkilatının otoyol denetim ve güvenlik hizmetlerini devraldığını duyurdu ve jandarma personeline başarı dileklerinde bulundu.

Ortaköy Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Otoyol Komutanlığı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, törende, İçişleri Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda emniyet teşkilatınca yürütülen otoyol denetim ve güvenlik hizmetlerinin jandarma teşkilatına devredildiğini söyledi.

Ankara-Niğde Otoyolu güzergahında Evren gişelerinden Derinkuyu gişelerine kadar 200 kilometrelik yolu Ortaköy Jandarma Otoyol Komutanlığı sorumluluğuna alındığını belirten Kumbuzoğlu, "9 araç 2 motosikletle toplam 59 jandarma personeli hizmet verecek. Emniyet müdürlüğü ekiplerine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum. Gece gündüz görev yapacak jandarma ekiplerine başarı dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Yapılan dua ve kurban kesiminin ardından araçlar, görev bölgelerine uğurlandı.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu tüm Jandarma personellerine yeni görev alanında başarılar diledi.

Törene, Ortaköy Kaymakamı Ahmet Karatepe, Belediye Başkanı Ahmet Koyuncu, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sümeyye Çelik ve birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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