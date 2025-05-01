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Ortaköy'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Ortaköy'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Ortaköy'de bir 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ortaköy'de 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Tavukçu Remzi Sokak'taki 2 katlı bir binada çıktı. Üst katta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, binada oturanlar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışması sürüyor.

Alt katta oturan Metin Aktan, "Sabah mesaiden gelmiştim. Bir süre sonra çıtırtılar duydum, deprem sandım. Dışarı çıktığımda evin yandığını gördüm. Yukarıda oturan bir grup insan vardı. Elektrik kontağından mı, başka bir şeyden mi çıktı bilmiyorum ama ev ciddi hasar gördü. Eşyalar, giysiler, her şey mahvoldu. En büyük zarar benim daireme oldu. Böyle bir talihsizlik yaşadık. Sağlık olsun, güçlüyüz, bunun da üstesinden geliriz" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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