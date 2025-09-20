Haberler

Ortaköy'de Uluslararası Kıyı Temizlik Günü Etkinliği

Ortaköy sahilinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde çeşitli atıklar çıkarılarak sergilendi. Etkinlik, deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Uluslararası Kıyı Temizlik Günü kapsamında Ortaköy sahilinde gerçekleştirilen su altı temizliğinde cam şişe, lastik parçası, tenis raketi, metal para ve cep telefonu gibi birçok atık çıkarılarak sahilde sergilendi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlik kapsamında, dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Özel ekipmanlarla Ortaköy Camisi'nin yakınında metrelerce derinliğe kadar inen dalgıçlar deniz diplerine yerleşmiş çöpleri topladı. Çıkarılan atık malzemeler, Ortaköy İskelesi'nde sergilendi.

???????Etkinliğin sonunda dalgıçlar, denizde Türk bayrağını açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Şube Müdürü İlker Aslan, her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi gününün, Uluslararası Kıyı Temizleme Günü ilan edildiğini, bu amaçla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denizlerde kirliliğin önüne geçmek için farkındalık yaratmaya çalıştıklarını anlatan Aslan, aynı anda hem Beşiktaş hem Kadıköy'de dalgıçların deniz dibine dalış yaptığını, İBB koordinesinde 6 farklı noktada da kıyı ve plaj temizliği çalışması yürütüldüğünü ifade etti.

Aslan, daha önce farklı noktalarda yapılan deniz dalışlarında da televizyon, yazıcı, çamaşır makinesi gibi ilginç atıkların çıkarıldığını belirtti.???????

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
