Ortaköy'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 13 metre uzunluğundaki teknenin kurtarıldığını açıkladı. Tekne, TAHLİSİYE-2 botuyla Kuruçeşme İskelesi'ne yanaştırıldı.

Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içinde 1 kişi bulunan 13 metre uzunluğundaki tekne, Ortaköy önlerinde sürüklenmeye başladı.

Tekne, bölgeye ulaşan TAHLİSİYE-2 botuyla yedeklenerek Kuruçeşme İskelesi'ne yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
