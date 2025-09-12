Ortaköy'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 13 metre uzunluğundaki teknenin kurtarıldığını açıkladı. Tekne, TAHLİSİYE-2 botuyla Kuruçeşme İskelesi'ne yanaştırıldı.
Ortaköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içinde 1 kişi bulunan 13 metre uzunluğundaki tekne, Ortaköy önlerinde sürüklenmeye başladı.
Tekne, bölgeye ulaşan TAHLİSİYE-2 botuyla yedeklenerek Kuruçeşme İskelesi'ne yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel