Ortaklaşa Programı Kapanış Etkinliği Düzenlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle yürütülen "Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı" tamamlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, programın üç yıllık yolculuğu Feriye'de düzenlenen "Adına Ortaklaşa Dedik" başlıklı kapanış etkinliğiyle sona erdi.

Gün boyu süren oturumlar, film gösterimi ve müzik performansıyla zenginleşirken, program İKSV'nin YouTube kanalından da canlı yayınlandı.

Etkinliğe AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, Türkiye'nin farklı şehirlerinden belediye başkanları, sivil toplum temsilcileri, kültür profesyonelleri ve sanatçılar katıldı. Üç yıl boyunca kültür-sanat alanında kurulan adil, katılımcı ve kapsayıcı işbirliklerinin kutlandığı buluşmada, Ortaklaşa topluluğunun yerelde başlayan yolculuğunun, gelecek dönemde Culture Action Europe ağı işbirliğiyle Avrupa ölçeğine taşınacağı açıklandı.

"Türkiye'de Ortaklaşa aracılığıyla kalıcı bir şey inşa ettik"

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, etkinlikte yaptığı konuşmada sivil toplum ve yerel yönetimlerin bundan sonra da "Geleceği daha iyi nasıl kurgularız?" sorusunun cevabını birlikte arayacaklarını belirterek, "Ortaklaşa için bugüne kadar çalışan herkesi bir arada görmek çok sevindirici. Verimli, şaşırtıcı, duygu yüklü 3 yıl geçti. Bu 3 yıl boyunca kültür-sanat dünyasından, sivil toplumdan, yerel yönetimlerden bir araya gelen insanlar buluştu, birbirlerini anlamaya çalıştı ve diyalog ortamı oluşması için birbirlerini dinledi." ifadelerini kullandı.

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan da Ortaklaşa'nın ismini hakkıyla taşıyan bir program olduğunu aktararak, "Kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla belediyeleri aynı masa etrafında buluşturdu. Güvenin, diyaloğun ve işbirliğinin yerelde nasıl mümkün olabileceğini hep birlikte deneyimledik." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Geçici Maslahatgüzar Jurgis Vilcinskas ise "Burada, Türkiye'de Ortaklaşa aracılığıyla kalıcı bir şey inşa ettik, insanları, şehirleri ve kıtaları birbirine bağlayan bir köprü olarak kültüre inanan bir topluluk. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda Avrupa Birliği desteğiyle bu topluluk daha da güçlenecek. Ortaklaşa, kültürün insanları, şehirleri ve fikirleri birbirine bağlayan güçlü bir demokrasi aracı olabileceğini gösterdi." görüşünü paylaştı.

Ortaklaşa 2026-2028'de ikinci dönemiyle devam edecek

Üç yılda Türkiye'nin dört bir yanından onlarca kurum ve yüzlerce kültür profesyonelini buluşturan Ortaklaşa, kültür-sanat alanında adil işbirliği modelleri geliştirilmesine öncülük etti.

Projenin, 2026-2028 yıllarını kapsayacak ikinci dönemi ocak 2026'da başlayacak.

Ortaklaşa'nın yeni döneminde, Avrupa'nın kültür politikaları alanındaki en güçlü savunuculuk ağlarından Culture Action Europe da ortak olarak yer alacak. Kurulacak yeni ortaklık ağlarıyla, Ortaklaşa'nın Avrupa ölçeğinde kültürel işbirliklerine vesile olması hedefleniyor.