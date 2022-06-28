Ortak bildiriden: Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek... Ortak bildiriden: Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Ortak bildiriden: Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, PYD/ Ypg ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel Finlandiya Türkiye İsveç YPG Güncel Haberler

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