Ortak bildiride, liderler, Türkiye-Rusya arasındaki samimi, açık sözlü ve güvene dayalı ilişkilerin bölgesel ve uluslararası istikrarın tesisi... Ortak bildiride, liderler, Türkiye-Rusya arasındaki samimi, açık sözlü ve güvene dayalı ilişkilerin bölgesel ve uluslararası istikrarın tesisi açısından taşıdığı öneme işaret etti. Ortak bildiride, liderler, Türkiye- Rusya arasındaki samimi, açık sözlü ve güvene dayalı ilişkilerin bölgesel ve uluslararası istikrarın tesisi açısından taşıdığı öneme işaret etti. Güncel AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş Türkiye Rusya Güncel Haberler

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