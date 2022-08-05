Ortak bildiride, liderler, Türkiye-Rusya arasındaki samimi, açık sözlü ve güvene dayalı ilişkilerin bölgesel ve uluslararası istikrarın tesisi...
Ortak bildiride, liderler, Türkiye-Rusya arasındaki samimi, açık sözlü ve güvene dayalı ilişkilerin bölgesel ve uluslararası istikrarın tesisi açısından taşıdığı öneme işaret etti.
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Ortak bildiride, liderler, Türkiye- Rusya arasındaki samimi, açık sözlü ve güvene dayalı ilişkilerin bölgesel ve uluslararası istikrarın tesisi açısından taşıdığı öneme işaret etti.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel