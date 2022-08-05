Ortak bildiride, iki lider Ukrayna'dan tahıl ve gıdanın taşınmasına yönelik İstanbul Mutabakatına varılmasında iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin...
Ortak bildiride, iki lider Ukrayna'dan tahıl ve gıdanın taşınmasına yönelik İstanbul Mutabakatına varılmasında iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin rol oynadığını teyit etti.
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Ortak bildiride, iki lider Ukrayna'dan tahıl ve gıdanın taşınmasına yönelik İstanbul Mutabakatına varılmasında iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin rol oynadığını teyit etti.
AA / Barış Gündoğan - Güncel