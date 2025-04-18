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Ortahisar'da 23 Nisan Çocuk Festivali Başladı

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Ortahisar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi. Festivalde 10 gün sürecek çeşitli etkinlikler yer alacak.

Ortahisar Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediyesi önünde düzenlenen festivalin açılışında konuşan Belediye Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, festivalde çeşitli etkinliklerden oluşan programların hazırlandığını belirtti.

Festivalin 10 gün süreceğini aktaran Zorlu, "Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi bizim için her şeyden önemli. Çünkü bugünün çocukları yarının büyükleri olacaklar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından festival için açılış kurdelesi kesildi.

Öğrenciler dans ve müzik etkinliklerine katılıp uzay çadırı deneyimi yaşadı.

Açılışa, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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